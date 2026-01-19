Quella di Udine è storicamente una trasferta complicata per l'Inter. Questa volta i nerazzurri sono usciti dal Bluenergy Stadium con tre punti importantissimi grazie al solito Lautaro. Il capitano nerazzurro è leader e trascinatore di una squadra che ha voglia di rivalsa dopo la passata stagione.

"Perché poi non è vero che Lautaro non segni nelle grandi partite. Certo, i numeri italiani dicono che negli ultimi 2 anni, il Toro è un po' il riflesso dell'Inter negli scontri diretti contro Milan, Napoli e Juventus: lui non segna, l'Inter non vince. E in questa stagione, in verità, anche in Europa solo gol contro le squadre meno forti (4, nelle prime 3 partite giocate), perché poi quando l'incrocio è stato con Atletico Madrid e Liverpool, il capitano è rimasto a secco (e l'Inter è stata sconfitta). Ecco perché, domani sera, Chivu avrà prima di tutto bisogno di lui. Per battere l'Arsenal, nella sfida fra i leader di Serie A e Premier League", sottolinea il Giornale.