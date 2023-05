Lautaro, sì in grande stile ad Agustina: tanti invitati tra Inter e Argentina. Festa fino alle 4

"Gli invitati si sono seduti poi nella Sala Regina della villa. Tutti ad un unico tavolo, lungo, lunghissimo, a forma di ferro di cavallo. E quando gli ospiti si erano tutti accomodati, ecco l’ingresso della coppia al centro, con “Viva la vida” dei Coldplay a fare da sottofondo e i tovaglioli che sventolavano a mo’ di bandiere. La musica è stata centrale, in tutta la serata. È stata allestita una vera e propria discoteca, la festa è andata avanti per tutta la notte, almeno fino alle 4 della mattina. Ci sarà tempo per riposarsi, in ottica Istanbul. Il menu? Pappa al pomodoro, ricciola, bottarga e burrata come antipasto, tortelli di vitello come primo, agnello per secondo e tarte tatin come dolce, il tutto con l’accompagnamento di uno chardonnay Grosjean della Val d’Aosta e un Nebbiolo della cantina Rinaldi. Mica è finita, perché più avanti c’è stato anche spazio per un angolo barbecue", spiega La Gazzetta dello Sport.