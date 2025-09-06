L'attaccante argentino era una certezza per Inzaghi, continua a esserlo per Scaloni con l'Argentina e oggi lo è anche per Chivu

Gianni Pampinella Redattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 08:16)

Lautaro non tradisce mai. Era una certezza per Simone Inzaghi, continua a esserlo per Lionel Scaloni con l’Argentina e, oggi, lo è anche per Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro è più votato alla causa interista che mai. "I segnali che l’argentino ha lanciato in questo inizio di stagione sono inequivocabili. Per l’Inter potrebbe essere una stagione complicata. Si è chiusa l’era Inzaghi ed è appena cominciata quella di Chivu".

"Le differenze non mancano e, come dimostrato dalla sfida con i friulani, la sintonia tra allenatore e squadra non è stata completamente raggiunta. Lautaro, comunque, da capitano, si è messo subito al servizio del tecnico rumeno", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Spinto da una motivazione particolare. Motivazione che nasce dall’amara conclusione della scorsa stagione, segnata soprattutto dalle debacle in finale di Champions. Lautaro, evidentemente, non vuole più avvertire quel tipo di sensazione. E così ha affrontato la nuova stagione con uno spirito di rivincita. La missione è tornare a vincere, dopo un’annata di digiuno, in modo da archiviare definitivamente quella profonda delusione. Uno spirito del genere è la migliore delle notizie per Chivu".

(Corriere dello Sport)