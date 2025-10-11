Lionel Scaloni ha parlato dopo la vittoria dell'Argentina per 1-0 sul Venezuela e ha spiegato perché Lionel Messi non è sceso in campo durante l'amichevole. "Ho deciso che Leo non avrebbe giocato. Volevo vedere Lautaro Martínez e Julián Álvarez e avevamo anche Flaco López in panchina, che rivedremo presto".

Il c.t. della nazionale argentina ha ritenuto che la partita contro il Venezuela lo abbia "aiutato molto" a trarre maggiori conclusioni in vista dell'obiettivo principale dell'anno prossimo: la conquista della Coppa del Mondo. "Il test è molto utile per noi perché ci mostra che tutti gli avversari sono difficili. Il Venezuela ha giocato una buona partita, ma non è importante la vittoria o la sconfitta in queste gare, quanto vedere come si è comportata la squadra. Molti giocatori che non hanno giocato molto nei loro club hanno aggiunto minuti qui e questo è positivo. Martedì tutti i nuovi giocatori giocheranno sicuramente; oggi non hanno avuto la possibilità, e spero che ne approfittino", ha detto Scaloni.