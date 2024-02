"Lautaro ha segnato il gol dell’illusione agli ottavi due anni fa ad Anfield, mentre lo scorso anno rimase a secco per 5 partite, fra il 3-3 di Barcellona nel girone e il 3-3 al ritorno dei quarti col Benfica, due sfide pesantissime. Il gol nella semifinale di ritorno con il Milan fu il sigillo verso Istanbul dopo il 2-0 dell’andata. Adesso il Toro va a caccia di gol ancora più pesanti nella prima annata con la fascia di capitano incollata addosso, da leader totale. Perché anche quando non segna, lui si butta nella corrida come un Toro, ma anche come un torero se serve. Svaria in continuazione per non dare riferimenti (la sfida con l’uruguaiano Gimenez promette scintille: Lautaro è diffidato), arretra tantissimo per creare spazi e fare anche da regista offensivo, specie con avversari scorbutici ed esperti come questo Atletico", precisa il quotidiano.