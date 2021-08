Inter, Lautaro via? Un club è già da depennare: “Non convince il ragazzo”

Se non si arriverà a un accordo, attualmente complicato per la mancanza di fondi in casa nerazzurra, una cessione non è da escludere

Si fanno sempre più insistenti in queste ore le voci riguardanti un possibile addio di Lautaro Martinez nella sessione di mercato corrente. Non c'è ancora infatti accordo per il prolungamento di contratto con l'Inter e a fronte di un'offerta da circa 80-90 milioni il centravanti potrebbe partire. Ma un club, spiega Il Giorno, è già da depennare: "Se non si arriverà a un accordo, attualmente complicato per la mancanza di fondi in casa nerazzurra, una cessione non è da escludere. Non all'Arsenal, che pure ci sta provando, perché l'argentino vorrebbe un club per continuare a vincere e oggi i londinesi non sembrano convincerlo".