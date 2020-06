GdS su Lautaro: “Il Toro ‘vincerà’ sempre: l’Inter propone contrattone da star, il Barça…”

L’ultimo suo gol risale a fine gennaio (contro il Cagliari) prima di essere espulso ma se n’è parlato da mesi per la trattativa con il Barcellona: ora l’Inter spera di ritrovare il vero Lautaro per completare il rush finale della stagione e raggiungere il proprio obiettivo sul campo.

TORO VINCE – “Al di là del mercato e di quello che succederà l’anno prossimo. Il dato certo è comunque uno: il Toro «vincerà» sempre. O andrà dall’amico Messi al Barcellona, se i catalani troveranno davvero i (tanti) soldi che giustamente chiede Suning; o resterà a Milano con un contrattone da star, che lo renderebbe il terzo più pagato dopo Lukaku ed Eriksen”, spiega La Gazzetta dello Sport che poi racconta come l’Inter e il Toro si siano chiariti a vicenda: la società pretende che il giocatore sia concentrato sugli obiettivi di squadra, mentre l’argentino non mette in discussione il proprio impegno fino ad agosto.

VARIABILE SANCHEZ – Già da questa sera, l’Inter si aspetta delle risposte da Lautaro, chiamato a riscattarsi dopo la prova opaca contro il Napoli in Coppa Italia. Conte, però, può puntare anche su un ritrovato Sanchez che, nel finale di match del San Paolo, ha dimostrato di essere già in forma: “L’Inter non può aspettare il Toro versione deluxe. Deve essere subito quello che nelle prime 26 partite ha segnato 16 gol e non quello dello zero nelle ultime 6. Altrimenti c’è Alexis Sanchez che spinge per meritarsi la riconferma. Stasera ci sarà già una prova d’appello, importantissima per Lautaro e ovviamente per l’Inter”, commenta la Rosea.