Lazaro, stagione finita: il Torino spera nello sconto, la posizione dell’Inter

Nuovo infortunio per l'esterno austriaco, ceduto la scorsa estate in prestito dai nerazzurri: futuro da definire

Futuro ancora da definire per Valentino Lazaro: l'esterno austriaco ha disputato una buona stagione in prestito al Torino, seppur contraddistinta dagli infortuni. Il club granata non sarebbe contrario al suo riscatto, ma prima vuole capire con l'Inter (proprietaria del cartellino del giocatore) i margini per una eventuale trattativa al ribasso. Così scrive Tuttosport: "Un infortunio che incide sul presente ma può riguardare anche il futuro. E che intreccia, con singolare cinismo, le mosse di mercato dei granata con la volontà di blindare l'ottavo posto in classifica".