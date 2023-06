Lazaro, il Torino non esercita il riscatto. “Ma non resterà all’Inter: ecco dove giocherà”

Il futuro di Valentino Lazaro non sarà in Serie A: ne è convinto Tuttosport che assicura come il Torino non lo riscatterà dall'Inter

Valentino Lazaro, esterno classe 1996 di proprietà dell'Inter e in prestito quest'anno al Torino - 25 presenze nonostante un grave infortunio - non verrà riscattato dai granata e farà ritorno in nerazzurro. A riportarlo è Tuttosport: