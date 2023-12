Ds Lazio: “Caso Vecino? Cose di spogliatoio. Non se ne discute in pubblica piazza”

«Lotito dopo la vittoria contro il Cagliari ha annunciato dei provvedimenti disciplinari per intervenire lì dove i giocatori sembrano più deboli? Cosa ci dobbiamo attendere? Non so se il Presidente abbia detto questo. A me non risulta, io non l’ho sentito, se lo dice a me ne tengo conto e posso rispondere. Se lo leggo da qualche parte o lo si dice in giro, non posso andare dietro a quello che non è un calcio giocato ma un calcio mediatico», ha aggiunto il dirigente.