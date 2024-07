"Qualora dovesse arrivare un'offerta ufficiale per Ciro Immobile la società valuterà il da farsi. E' un campione che ha fatto la storia in tutti i sensi e va trattato nelle dovute maniere. Lui non ha chiesto di essere liberato, noi non abbiamo messo alla porta nessuno. Se si dovesse verificare questa situazione è perché c'è volontà. Io mi auguro rimanga perché c'è stima, rimarrà nella storia della Lazio. In condizioni normali partirà per Auronzo di Cadore, se dovesse cambiare qualcosa non partirà". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, chiarisce in conferenza stampa la situazione legata a Immobile.