Lazio-Inter, ricami, fantasia e muscoli: cinque duelli da perdere il fiato

Lazio-Inter di questa sera attira su di sé i riflettori dell’intera domenica di campionato. Non soltanto per la classifica, ma anche per la qualità delle rose a confronto. Spiega il Corriere dello Sport: “B

o

mber contro bomber, 3-5-2 contro 3-5-2, corpo a corpo, ricami contro pennellate, fantasia e muscoli, gomiti contro gomiti. Lazio-Inter è una sarabanda di emozioni, è un compendio di talenti, è una serie di duelli mozzafiato, si preannunciano omerici. I gol di Immobile e Lukaku sono quelli più scontati, più presentati, ma c’è molto molto di più. Lo stile degli argentini Lautaro e Correa, ad esempio: il primo tornerà da titolare dopo i due stop per squalifica, il secondo si terrà pronto in panchina se non giocherà dall’inizio (Caicedo è in pole). E poi il magistero di Leiva nel centrocampo della Lazio, le intuizioni di Brozovic nel cuore dell’Inter. Le chiavi delle difese saranno in mano ad Acerbi e De Vrij, il primo ha sostituito l’altro in biancoceleste. Acerbi è diventato un idolo, De Vrij vivrà il primo ritorno all’Olimpico , tornerà da “traditore”. Occhio alla fasce, si scontreranno la novità Jony e l’altro ex Candreva, non potranno frenare mai, come in una gara di moto. Questa notte da scudetto nasce per essere conquistata, non per essere divisa. Misurerà il destino di Lazio e Inter attraverso duelli frontali e sfrontati”.