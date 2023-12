Marelli: “Fallo di mano di Gila in Lazio-Inter? Non punibile. Vi spiego”

Luca Marelli è tornato su un episodio in particolare di Lazio-Inter, il fallo di mano, fuori dall'area di Gila e lo ha definito: "Tocco di mano non punibile". E poi ha spiegato: "Il classico episodio di auto giocata già visto. Il giocatore è solo, senza essere pressato, su palla che arriva dall'alto, rimbalza male, ma finisce sulle braccia che sono in posizione naturale rispetto a quanto sta facendo, ma non c'è nulla".