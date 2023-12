Romagnoli: “La gara con l’Inter? Loro fortissimi ma il problema della Lazio non è ieri”

Le parole del difensore biancoceleste che nella gara contro i nerazzurri era in tribuna perché da tempo out per infortunio

All'indomani da Lazio-Inter e dalla sconfitta per due a zero, Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste, out per infortunio, è stato ospite di DAZN e ha parlato della differenza di rendimento tra Champions e Serie A. «Si deve fare meglio in campionato. Non siamo partiti bene, siamo in una situazione particolare, abbiamo perso punti all'inizio con avversarie abbordabili. Dobbiamo risalire perché non siamo questi, da undicesimo posto, dobbiamo trovare la svolta».