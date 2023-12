Troppa Inter per questa Lazio. La squadra di Inzaghi è di un altro livello. Prima vera fuga

"Un passaggio all'indietro di Marusic (in lacrime al triplice fischio) lancia l'Inter per la prima vera fuga (a +4 sulla Juve) di questo campionato. Lautaro non perdona, la Lazio sciupa di nuovo tutto sul finale del primo tempo e resta abissata dietro il Monza (per differenza reti) all'undicesimo posto. Non basta nemmeno la reazione d'orgoglio della ripresa per riacciuffare il risultato senza mai fare gol", analizza il Messaggero.