FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lazio, Provedel operato alla spalla: le sue condizioni

ultimora

Lazio, Provedel operato alla spalla: le sue condizioni

Lazio, Provedel operato alla spalla: le sue condizioni - immagine 1
Ivan Provedel è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ivan Provedel è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma.

Lazio, Provedel operato alla spalla: le sue condizioni- immagine 2

L'intervento, eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, si è concluso con pieno successo.

Lazio, Provedel operato alla spalla: le sue condizioni- immagine 3
Sky

Il portiere della Lazio era affetto da una lesione capsulo-legamentosa; ora comincerà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello staff medico.

Leggi anche
Neymar ancora fuori col Santos, a rischio la convocazione ai Mondiali
Toni: “Se diamo addosso all’Inter, allora le altre? Bodo macchia la stagione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA