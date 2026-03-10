Non era facile prenderla dopo la disfatta dell'anno scorso, Chivu è stato bravo: è chiaro che andare fuori così presto dalla Champions ha macchiato un po' la stagione, ma sarebbe positiva con lo scudetto. Esposito? Prima del derby era l'attaccante del futuro, ci sta che fai fatica nel derby: non lo si può bocciare per una partita in cui non l'ha presa, perché non l'hanno presa anche veterani importanti.