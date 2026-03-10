Intervenuto ai microfoni del podcast Cose Scomode, Luca Toni, ex attaccante, ha analizzato così il derby perso dall'Inter col Milan:
Toni: “Se diamo addosso all’Inter, allora le altre? Bodo macchia la stagione ma…”
"L'Inter non può perdere il campionato, dai: Chivu ha fatto qualcosa di importante. Se diamo addosso a quest'Inter che sta vincendo il campionato nonostante perda i big match, allora le altre cos'hanno fatto?
Non era facile prenderla dopo la disfatta dell'anno scorso, Chivu è stato bravo: è chiaro che andare fuori così presto dalla Champions ha macchiato un po' la stagione, ma sarebbe positiva con lo scudetto. Esposito? Prima del derby era l'attaccante del futuro, ci sta che fai fatica nel derby: non lo si può bocciare per una partita in cui non l'ha presa, perché non l'hanno presa anche veterani importanti.
Lui e Bonny lasciamoli crescere tranquilli, perché se i due che andiamo a toccare sono loro... Fischi a Bastoni? Io non condivido assolutamente i fischi, ma non puoi farti condizionare: tra qualche domenica andrà scemando. Mano Ricci? Bravo Chivu che ha stemperato un po', non si è attaccato a questa cosa: ha capito anche lui che sti rigori non bisogna più darli"
