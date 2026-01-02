Lunedì l'operazione, oggi il ritorno in campo. Maurizio Sarri, dopo l'intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, ha fatto il suo ritorno guidando la doppia sessione di allenamento - la prima dell'anno - della formazione biancoceleste, impegnata a Formello.
Rispettati, quindi, i tempi di recupero previsti inizialmente con il tecnico laziale tornato oggi a dirigere i suoi preparando la sfida di domenica.
E' dunque certa la presenza di Sarri in panchina contro la sua ex squadra, quel Napoli oggi guidato da Antonio Conte, nel match di domenica 4 gennaio alle ore 12.30, allo stadio Olimpico.
