FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a Formello

ultimora

Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a Formello

Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a Formello - immagine 1
Lunedì l'operazione, oggi il ritorno in campo. Maurizio Sarri, dopo l'intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Lunedì l'operazione, oggi il ritorno in campo. Maurizio Sarri, dopo l'intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, ha fatto il suo ritorno guidando la doppia sessione di allenamento - la prima dell'anno - della formazione biancoceleste, impegnata a Formello.

Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a Formello- immagine 2

Rispettati, quindi, i tempi di recupero previsti inizialmente con il tecnico laziale tornato oggi a dirigere i suoi preparando la sfida di domenica.

Lazio, Sarri torna in campo dopo l’operazione: il tecnico ha diretto l’allenamento a Formello- immagine 3
Getty Images

E' dunque certa la presenza di Sarri in panchina contro la sua ex squadra, quel Napoli oggi guidato da Antonio Conte, nel match di domenica 4 gennaio alle ore 12.30, allo stadio Olimpico.

Leggi anche
L’israeliano Solomon alla Fiorentina, parte la polemica: “Non sei il benvenuto a...
Fondo PIF, addio all’Al-Hilal di Inzaghi e Cancelo: cessione del 75%, cosa cambia

© RIPRODUZIONE RISERVATA