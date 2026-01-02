Per l’Al Hilal di Simone Inzaghi c’è all’orizzonte una grande novità. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza PIF, il fondo sovrano saudita che guida il club, potrebbe cedere la maggioranza delle azioni.
Fondo PIF, addio all’Al-Hilal di Inzaghi e Cancelo: cessione del 75%, cosa cambia
“Si tratta di una strategia d’uscita già stabilita da tempo e che nel prossimo futuro riguarderà anche Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, gli altri tre club di cui PIF è azionista di maggioranza”.
Nell’ultimo periodo il ministro dello sport saudita ha aperto le porte a investitori privati in vista dei Mondiali 2034, un’ulteriore conferma del possibile passaggio del 75% delle quote dell’Al Hilal.
Il restante 25% è in mano a una organizzazione non profit che già riceve finanziamenti significativi dallo stesso principe.
“Nei mesi scorsi, alcuni media locali parlavano di un forte interesse per l’Al-Hilal da parte di Alwaleed bin Talal, imprenditore, dirigente sportivo e multimiliardario saudita, presidente e amministratore delegato della Kingdom Holding Company” riporta C&F.
