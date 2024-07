Lazio, ufficiale Castrovilli: “Per me questo trasferimento significa rinascita”

"Questo trasferimento, per me, significa rinascita perché dopo due anni di buio sento sensazioni positive. Ho voluto fortemente la Lazio, sono molto felice di essere qui. Ho tanta voglia di rifarmi, tanti obiettivi da raggiungere e il primo è far contenti i tifosi. Voglio far bene con il club e riconquistare la Nazionale. Prometto di sudare per questa maglia, sono pronto a dare tutto per lei e spero di poter fare un grande campionato". Sono queste le prime parole di Gaetano Castrovilli, nuovo acquisto della squadra biancoceleste, ai microfoni ufficiali del club attraverso le quali fissa gli obiettivi.