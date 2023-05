Milan, buone notizie per Leao. Aggiornamenti positivi per il derby? Oggi gli accertamenti

L'esterno del Milan è uscito per un problemino durante la gara con la Lazio e oggi sosterrà le visite per capire se ci sarà nel derby

Dopo 11' di gara il tecnico del Milan è stato costretto a sostituire Leao per un problema all'inguine. In casa rossonera, a pochi giorni dal derby di Champions con l'Inter, si è temuto subito il peggio. Le condizioni del portoghese non sembrano gravi e potrebbe anche recuperare per la sfida di mercoledì.

"Rafa Leao in mattinata farà gli esami alla gamba destra e non serve uno sciamano per dire che l’esito influenzerà la partita. E’ come se Milan-Inter iniziasse con tre giorni e mezzo di anticipo. Pollice giù: niente Leao, ci vediamo al ritorno, Inter ufficialmente favorita. Pollice su: Rafa in campo già all’andata e buon derby a tutti", riporta La Gazzetta dello Sport.