Giallorossi subito al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato a San Siro con l’Inter

Il Lecce ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi perdendo 4-0, di fronte al pubblico amico del Via del Mare, contro l'Atalanta di Gasperini per via delle doppiette di Brescianini e Retegui.