Serie A, le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus: c’è Thuram, fuori Rebic

È Lecce-Juventus l'ultima partita della domenica di Serie A, dopo che è stata rinviata Fiorentina-Inter. Sono appena uscite le formazioni ufficiali decise dai due allenatori. Nel Lecce panchina per Rebic, parte fuori. Dall'inizio ci sono Krstovic e Morente. Nella Juve c'è Perin e non Di Gregorio in porta, Danilo fa il terzino destro. Scelte praticamente obbligate, davanti Conceicao, Koopmeiners, Yildiz e Weah. Di seguito tutte le scelte dei due allenatori: