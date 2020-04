E’ stata convocata per il primo maggio un’assemblea della Lega Calcio in via d’urgenza. Alle 11.30 i dirigenti e i rappresentanti dei club di Serie A si ritroveranno via conferenza. Verranno esaminati tra gli altri argomenti quello dei diritti tv e si parlerà della ripetibilità degli importi provvisori di fatturazione della sesta rata della stagione 2019-2020. Ecco i punti all’ordine del giorno: