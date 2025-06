Polonia e il caos Lewandowski, Zalewski: “Noi nessuna voce in capitolo”

Il rifiuto di Lewandowski alla chiamata della Polonia non è stato gradito dal commissario tecnico, che ha deciso di togliere la fascia di capitano dal braccio dell'attaccante dopo undici anni. E lui ha lasciato la Nazionale fino a che non cambierà ct. Lo ha scritto chiaramente in un post: "Ho deciso di smettere di giocare per la Polonia fino a che non vi sarà un cambio di guida. Spero di riuscire a giocare nuovamente per i migliori tifosi del mondo".

Il giocatore dell'Inter, Nicola Zalewski, è stato chiamato a commentare la situazione e ha cercato di tenere lontane le polemiche: «Noi non abbiamo voce in capitolo in merito a certe cose.Veniamo qui solo per giocare e concentrarci sulle partite. Tutto qui. Se la Federcalcio polacca dice che non c'è stata una decisione comune in merito, è andata come ha detto. L'allenatore ha deciso, come ha detto lui stesso. L'allenatore decide in queste questioni e noi non abbiamo voce in capitolo. Noi giochiamo a calcio».