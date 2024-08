L'Atalanta è tornata sul mercato dopo il grave infortunio subito da Gianluca Scamacca in amichevole contro il Parma. Ecco l'identikit del giocatore che la Dea cerca secondo Libero: "Il profilo è comunque semplicemente tracciabile, l’Atalanta cerca un centravanti simile, per struttura fisica e per caratteristiche tecniche, a Gianluca Scamacca. L’Inter ne avrebbe uno che potrebbe somigliargli, parliamo di Marko Arnautovic, che però non rientra minimamente nella lista dei possibili candidati.