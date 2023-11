Libero – Inter, ampio turnover col Benfica. “Gestione perfetta di Inzaghi anche perché…”

"Tra l’altro con i vari Barella, Lautaro e Thuram sempre pronti a entrare e determinare all’occorrenza, come hanno già fatto contro il Salisburgo. Da questo punto di vista la gestione di Inzaghi è perfetta, favorita da una situazione tranquilla nel girone. Al momento per l’Inter conta di più risparmiare energie per lo scontro diretto di domenica, quando sarà impegnata al Maradona contro il Napoli: si tratta di una partita importante, più di quella pareggiata contro la Juve, perché in caso di sconfitta i nerazzurri consentirebbero al Milan e ai partenopei di rientrare pienamente in corsa per lo scudetto. La formazione di un gruppone sarebbe l’ideale per lo spettacolo, ma all’Inter non farebbe particolarmente piacere...", commenta l'edizione odierna di Libero.