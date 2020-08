Libero – Europa League occasione d’oro per Conte e l’Inter. Ma resta il dubbio Eriksen

“L’E-League non è più un ripiego ma un’occasione d’oro, sia per Conte che in Europa non ha mai vinto, sia per l’Intera digiuno dal 2011 (Coppa Italia con Leonardo)”. Apre così l’articolo di Libero in merito alla sfida tra Inter e Getafe valida per gli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri sono tra i favoriti alla vittoria finale ma non dovranno sottovalutare gli spagnoli, nonostante quest’ultimi abbiano subito un calo di rendimento importante dopo il lockdown, con una sola vittoria in undici partite di Liga. ” L’8 marzo era quarto in Liga con 46 punti a +1 sull’Atletico, ma nelle 11 partite dalla ripresa ha vinto solo una volta, pareggiato 5 e perso altrettante, ed è finito ottavo, fuori dalle coppe. In queste gare ha raccolto 8 punti (peggio solo Alaves e Espanyol) con 6 gol fatti e 12 subiti, tanti per una squadra basata sul modello-Cholo (con questa difesa, Lukaku e Lautaro sono chiamati a non fallire, mentre Eriksen resta in ballottaggio: molto dipenderà dal modulo)”, commenta Libero.