Libero svela: “Inter, ecco i due giocatori più acclamati ieri ad Appiano”

È stato Henrikh Mkhitaryan ieri il primo a varcare il cancello di Appiano Gentile per l’allenamento dell’Inter. Libero oggi in edicola svela che “ tra i più acclamati c’erano Lautaro Martinez e il neo acquisto Bisseck .

Il raduno è stata anche l’occasione per presentare la nuova maglia ‘home’ per la stagione 2023/24. Lo sponsor sarà Paramount+, mentre sulla manica è confermato Ebay. Appiano Gentile resterà la sede del ritiro fino al 23 luglio con in mezzo un paio di amichevoli (la prima con il Lugano). Poi la tournée in Giappone”, si legge.