Libero – Inter, il peggio per Conte è passato: ecco i primi “rinforzi” di gennaio

L’Inter è di scena a Napoli con un doppio obiettivo: vincere per mantenere la vetta della classifica e, allo stesso tempo, infrangere il tabù San Paolo. Come sottolinea Libero, “Antonio Conte sarà chiamato alla prova del San Paolo, dove l’Inter non vince da ottobre 1997 ed è attesa da un avversario difficile da decifrare in questo momento. L’Inter ha pochi dubbi e tante certezze in vista della sfida con il Napoli. Il peso dell’attacco sarà affidato a Lautaro e Lukaku, con quest’ultimo che ha già segnato 8 gol in altrettante trasferte in serie A”.

RIECCO SENSI – Il quotidiano, poi, commenta il recupero di Sensi: “A centrocampo si rivedrà Sensi, che non gioca titolare dal 6 ottobre: nelle prime otto giornate era stato determinante con 3 gol e 4 assist, i nerazzurri hanno vinto anche senza di lui ma sono contenti di ritrovare qualità in mezzo al campo. Gli unici ballottaggi sembrano riguardare Vecino-Gagliardini e Godin-Bastoni, mentre sull’esterno sinistro ci sarà Biraghi. Il peggio sembra passato per Conte, che sta recuperando anche Barella e Sanchez: insieme a Sensi sono loro i primi «rinforzi» di gennaio”.