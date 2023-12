Libero – Inter, il turnover rende il gioco non sempre fluido: poche chance create e…

"Se in campionato vola, il Bologna non vuole essere da meno nemmeno in Coppa Italia. I rossoblù di Thiago Motta volano ai quarti eliminando l’Inter, vincitrice delle ultime due edizioni e grande favorita anche di questa edizione". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria del Bologna in Coppa Italia contro l'Inter.

"Un 1-2 in rimonta a San Siro arrivato nonostante le tante rotazioni del tecnico degli emiliani, che rinuncia dal primo minuto a giocatori chiave come Calafiori, Freuler, Ndoye e Zirkzee. Turnover che riguarda anche Inzaghi, il quale schiera da titolari alternative come Asllani e Klaassen in mezzo al campo e Arnautovic in avanti. I tanti cambi si riflettono sul gioco, che non è sempre fluido. Le occasioni da gol, infatti, scarseggiano e l’incontro non si sblocca nemmeno quando all’Inter viene concesso un rigore, fallito da Lautaro. I nerazzurri provano ad aumentare la spinta, ma devono aspettare i tempi supplementari per sbloccarla, con Carlos Augusto, prima che si scateni Zirkzee, con un due assist meravigliosi, per Beukema e Ndoye, a regalare il successo a Motta", aggiunge il quotidiano.