Libero – Nemmeno l’Inter del Triplete aveva questa connessione con San Siro. Nell’aria c’è…

L'edizione odierna di Libero parla di Inter-Salisburgo, e lo fa ponendo l'attenzione sulla grande atmosfera che ormai da tempo si vive durante le partite dei nerazzurri a San Siro. Addirittura, il quotidiano chiama in causa l'Inter del Triplete:

"Nemmeno l’Inter del triplete aveva una connessione così speciale con il pubblico. Quella era una squadra di fuoriclasse con un capopopolo come Mourinho in panchina, entusiasmava la gente nerazzurra ma non aveva grande bisogno di essere trascinata né di avere una relazione stretta. C’era sentimento ma più distacco. Ora è diverso".