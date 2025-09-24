Inter e Milan ieri hanno mosso un altro passo formale verso la costruzione del nuovo stadio. Il comunicato in cui hanno annunciato di aver affidato il progetto a Foster e Manica sgombra il campo da ulteriori dubbi in vista del Consiglio comunale di lunedì prossimo. Sul tema interviene anche Libero in edicola stamattina:

"San Siro non basta più a sostenere la crescita economica dei due club, né è più provvisto dei requisiti Uefa per ospitare gli Europei 2032. È «obsoleto», come dichiarato più volte dal presidente dell’unione Aleksander Ceferin. Da anni si discute di abbatterlo, ristrutturarlo o sostituirlo, ma finora ogni progetto si è infranto contro la complessità politica e le resistenze culturali. L’annuncio di ieri segna invece un cambio di passo: Milan e Inter hanno messo sul tavolo nomi e numeri, architetti e progetti, mostrando di voler passare dalle parole ai fatti. Ora la palla passa al Consiglio comunale, chiamato a una votazione decisiva".