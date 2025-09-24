Le considerazioni del giornalista Mediaset a proposito di alcuni temi d'attualità

Franco Piantanida è intervenuto a Maracana, in onda su TMWRadio. Queste le sue considerazioni a proposito di alcuni temi d'attualità nella cronaca sportiva:

Dembelé è il nuovo Pallone d'Oro. Lo trovi meritato?

"Ero il più grande detrattore di Dembelé e non avrei mai detto che avrebbe potuto segnare neanche dieci gol nel PSG: Il 1 ottobre del 2024 non dimentichiamoci che era fuori rosa perché non adempiva ai compiti di squadra. Una scalata del genere credo che non si sia mai vista. È riuscito a passare da un talento enorme sprecato a vincere il pallone d'oro quando nessuno ci credeva più. Mi ero sbagliato".

In Serie A invece il Napoli sale in vetta alla classifica con una vittoria faticosa contro il Pisa

"Il Napoli, così come Inter e Juventus, ha vissuto una partita faticosa in Champions League, mentre l'Atalanta non ha praticamente giocato la propria gara europea. Non a caso le prime non hanno brillato in campionato, mentre la squadra di Juric ha vinto facilmente. In questo momento è normale che certe partite che certe squadre possano vincere anche senza brillare. Conte si porta a casa i tre punti".

Sulle parole di Conte?

"Conte ovviamente in questo è fortissimo, perché queste dichiarazioni sono ad uso e consumo degli avversari. Fa sorridere come si sia messo a fare la media per giocatore di milioni spesi; si vede la sua genialità. Probabilmente non ha ragione nel non considerare il miglior mercato della Serie A, perché se fosse stato lui alla Juventus e gli fossero arrivati Zhegrova ed Openda avrebbe fatto saltare tutto".

Per Milan-Napoli chi sarà favorito?

"Vedo meglio il Napoli in questo momento, perché è più pronta per affrontare questo tipo di partite".