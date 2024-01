"È presto per parlare di vittoria scudetto, ma il successo dell'Inter in casa della Fiorentina, il giorno dopo il passo falso della Juventus contro l'Empoli, manda un chiaro messaggio al campionato. Che i nerazzurri siano i grandi favoriti per la vittoria finale è chiaro fin dall’inizio e ora Inzaghi può permettersi il lusso di presentarsi all’attesissimo scontro diretto di San Siro di domenica in vantaggio di un punto in classifica sui bianconeri e con una partita in meno (da recuperare con l'Atalanta). Un vantaggio non da poco dal punto di vista psicologico, peraltro per una squadra che dimostra di stare benissimo mentalmente". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Un successo sofferto ma fondamentale per i nerazzurri.