La Ligue dice sì al Psg, rinviata la gara col Lens. Ma è polemica, il motivo

Accolta la richiesta del Psg, la gara di campionato con il Lens in programma l'11 aprile è stata spostata al 13 maggio. La lega calcio francese ha dato l'ok al rinvio della partita - così come richiesto dal club parigino - "per preparare al meglio" i quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Luis Enrique deve affrontare l'8 e il 14 aprile il Liverpool nella massima competizione europea e il consiglio della LFP ha deciso all'unanimità e "senza consultare i club interessati" si legge nella nota della Lega, di rinviare le partite Lens-Paris Saint-Germain e anche Stade Brestois-Strasbourg (quest'ultima impegnata in Europa League), valide per la 29/a giornata della Ligue 1.