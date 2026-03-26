La Turchia vince, l’Inter trema: Calhanoglu esce toccandosi il polpaccio

La sua Turchia è volata alla finale playoff e lui ha giocato novanta minuti. È stato sostituito solo nel finale Hakan Calhanoglu che prima della sostituzione è stato visto toccarsi un polpaccio e fare un'espressione un tantino preoccupante. È una questione da monitorare. Il giocatore dell'Inter è rientrato nella gara con la Fiorentina dopo essere stato ko per un risentimento.