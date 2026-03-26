La sua Turchia è volata alla finale playoff e lui ha giocato novanta minuti. È stato sostituito solo nel finale Hakan Calhanoglu che prima della sostituzione è stato visto toccarsi un polpaccio e fare un'espressione un tantino preoccupante. È una questione da monitorare. Il giocatore dell'Inter è rientrato nella gara con la Fiorentina dopo essere stato ko per un risentimento.
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fcinter1908 ultimora La Turchia vince, l’Inter trema: Calhanoglu esce toccandosi il polpaccio
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La Turchia vince, l’Inter trema: Calhanoglu esce toccandosi il polpaccio
Il calciatore nerazzurro ha guidato la sua Nazionale alla vittoria nella gara contro la Romania vinta una a zero
Adesso c'è da giocare il 31 marzo alle 20.45: martedì il calciatore insieme alla Nazionale di Montella si giocherà il passaggio ai Mondiali contro la Slovacchia o il Kosovo. E ci sarà da approfondire quanto successo al calciatore dell'Inter che è prima in Serie A e deve difendersi da Milan a Napoli a partire dalla gara di Pasqua (5 aprile) contro la Roma.
A Skysport hanno aggiunto nel corso della serata: "L'interista ha dovuto lasciare in campo per un problema fisico. All'86esimo il calciatore si è toccato il polpaccio sinistro: ci sono da monitorare le sue condizioni".
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