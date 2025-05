"L'ho seguita la partita, non sono tifoso dell'Inter ma l'ho vista lo stesso. Per me è stata una partita avvincente, l'Inter ha fatto una grande partita ed era bello sentirla commentata così. Il ruolo dei due è diverso, Fabio è uomo di spettacolo oltre che telecronista, ama un po' ricamare volontariamente. Conosco Fabio, so cosa ha fatto in questi anni e so che sa come si fa per aizzare e sottolineare l'importanza di certi momenti".