Francia, il Lione vince in appello e resta in Ligue1

I nuovi dirigenti dell'OL, Michèle Kang e Michael Gerlinger, hanno così convinto l'autorità di controllo finanziario del calcio che il club dispone dei fondi necessari per competere nella stagione 2025-2026. L'Olympique Lyonnais fa sapere con una nota di aver "accolto con favore la decisione di rimanere in Ligue 1 presa dalla commissione d'appello del DNCG" e sottolinea di essere "determinato a garantire una gestione seria in futuro". "L'OL ringrazia la commissione d'appello per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza del club", conclude il comunicato.