Lippi: “Dicono che ho fallito all’Inter, ma sono arrivato quarto. L’anno prima cambiarono…”

Marcello Lippi si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe sul suo periodo all'Inter. Ecco le sue parole, riportate dal CorSport

"Ho avuto la fortuna di vincere tanto nella mia vita. Ma credetemi, niente è come un Mondiale. Nel 2010 tornai per un debito di riconoscenza verso quei giocatori. Ero convinto che avessero ancora nelle corde un mese ad alto livello, ma la scelta fu sbagliata. Comunque ci qualificammo per quei campionati del Mondo, un aspetto che non è così scontato... Il mio periodo all'Inter viene descritto come un mio fallimento, ma mi piazzai al quarto posto. L'anno prima arrivarono ottavi cambiando 4 allenatori".