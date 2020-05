Lippi: “Sarà più faticoso giocare spesso, ma vale per tutti. A volte i giocatori fingono di…”

“Giocare le partite a porte chiuse? L’unica maniera per riprendere il campionato. E poi si sente tutto quello che si dice in campo, quando c’è il pubblico no e a volte i giocatori fanno finta di non sentire gli allenatori”. Lo ha dichiarato Marcello Lippi, l’allenatore campione del mondo con la nazionale azzurra, ai microfoni di “Un giorno da pecora” di Radio1. “Giocare quest’estate alle 16,30? Farà un po’ caldo ma insomma. E non è impossibile giocare diverse volte a settimana, sarà un po’ più faticoso, i giocatori non saranno nella condizione atletica migliore ma questo vale per tutti”.

La lotta in campionato: “Se l’Inter vincesse il recupero con la Sampdoria andrebbe a 6 punti, che in 12 partite non sono tantissimi, si possono recuperare. E’ chiaro che la percentuale maggiore va a Lazio e Juventus, ma non escluderei nemmeno i nerazzurri. Giocare le partite a porte chiuse non è bello ma è l’unica maniera per riprendere il campionato”.

(Adnkronos)