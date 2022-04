Lippi: “Inter? Non so se sia favorita, ma è quella che mi piace di più da vedere”

Le parole dell'ex ct: "L’Inter ha lavorato benissimo negli ultimi anni, prima con Conte e poi con Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato così del momento dell'Inter: "L’Inter ha lavorato benissimo negli ultimi anni, prima con Conte e poi con Inzaghi. In questo momento non so se si possa considerare favorita, ma è la squadra che mi piace di più veder giocare tra le tre di testa".