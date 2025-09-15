Un mese fa è scoppiata una violenta rissa tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe negli spogliatoi del Roazhon Park dopo la sconfitta per 1-0 del Marsiglia contro il Rennes. La rissa ha avuto gravi conseguenze, la dirigenza del club ha deciso di mettere entrambi i giocatori sul mercato.

"È stato un momento complicato, è la realtà", ha raccontato il presidente del Marsiglia Pablo Longoria su Radio France . "Separarsi dal proprio miglior giocatore, un giocatore che ci ha dato tanto la scorsa stagione... Non cambierò una parola su ciò che penso di Adrien. Ma il calcio non è uno sport individuale, ma di squadra. Bisogna prendere decisioni per il bene della squadra. Non ero lì, ma mai nella mia vita ho visto giocatori uscire dallo spogliatoio con il viso completamente bianco, completamente sfigurato. Nella vita, non bisogna mai pentirsi quando si prendono decisioni forti e convinte".