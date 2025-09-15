FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset

ultimora

Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset

Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset - immagine 1
Si è spento Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset dal 1984 al 2013
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Si è spento Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset dal 1984 al 2013. Ha raccontato il calcio, la Serie A, la Champions League, gli incontri di boxe e tanti altri sport in un’epoca in cui la televisione era l’unica finestra sulle grandi competizioni, ben prima dell’avvento delle pay tv.

Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset - immagine 1
Repubblica

Sul sito dello sport di Mediaset l’annuncio e il saluto: Rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori”.

Leggi anche
Cassano: “Chivu sarà allenatore fantastico. Gli suggerisco questo 4-2-3-1”. E fa...
Cassano sulla Juventus: “La partita l’ha cambiata Tudor: ecco come. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA