Si è spento Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset dal 1984 al 2013. Ha raccontato il calcio, la Serie A, la Champions League, gli incontri di boxe e tanti altri sport in un’epoca in cui la televisione era l’unica finestra sulle grandi competizioni, ben prima dell’avvento delle pay tv.
Lutto nel giornalismo sportivo, morto a 79 anni Franco Ligas, voce storia di Mediaset
Sul sito dello sport di Mediaset l’annuncio e il saluto: “Rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori”.
