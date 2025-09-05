Intervistato da Goal.com, Dominik Livaković, portiere della Croazia, ha parlato dei giocatori croati che militano in Serie A, in particolare di Luka Modric e Petar Sucic. "Modric èuno dei più grandi calciatori della storia e gioca ancora ad altissimo livello. Non penso sia mai troppo tardi per un giocatore come lui. Anzi, in Serie A è arrivato un grande campione e un modello da seguire. Alzerà il livello del Milan sia in campo che fuori, e lo possiamo notare chiaramente dalle sue ultime partite.