Intervistato da Goal.com, Dominik Livaković, portiere della Croazia, ha parlato dei giocatori croati che militano in Serie A, in particolare di Luka Modric e Petar Sucic. "Modric èuno dei più grandi calciatori della storia e gioca ancora ad altissimo livello. Non penso sia mai troppo tardi per un giocatore come lui. Anzi, in Serie A è arrivato un grande campione e un modello da seguire. Alzerà il livello del Milan sia in campo che fuori, e lo possiamo notare chiaramente dalle sue ultime partite.
"Sucic? Sono davvero felice per Petar. È un ragazzo fantastico, umile, lucido e molto serio quando pensa alla sua carriera. In campo ha un potenziale enorme: se continua a lavorare così credo davvero che in futuro possa diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia".
