«Penso davvero che possiamo portare un altro titolo in Olanda entro pochi anni e non è solo un modo di vantarsi. Questa squadra ha tutto». L'unica critica di Van der Vaart sull'Olanda, che ha pareggiato contro la Polonia 1-1 riguarda l'attaccante. «Memphis Depay sta un po' calando. Avevamo grandi speranze per Zirkzee, ma credo che abbia fatto le scelte sbagliate riguardo ai club. Lo si capisce solo col senno di poi», ha sottolineato l'ex giocatore.
Olanda, Van der Vaart: “Incredibile, Dumfries: gol grandioso! In area c’è sempre”
L'ex giocatore, in sede di commento, ha elogiato l'interista che ha segnato con la sua Nazionale contro la Polonia nella gara finita 1-1
E poi ha fatto un grande elogio a Dumfries autore del gol dell'1-0: «È grandioso. Incredibile. Prende sempre lui il pallone. Quando corre in area, la palla finisce sempre nelle sue mani. Questo su cui ha segnato è un calcio d'angolo davvero buono. La palla va sul secondo palo. Devi solo correre verso la porta, o come ha fatto Dumfries: verso i cartelloni pubblicitari. Poi sarai ricompensato», ha sottolineato commentando il gol del giocatore dell'Inter.
(Fonte: NOS)
