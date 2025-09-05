«Penso davvero che possiamo portare un altro titolo in Olanda entro pochi anni e non è solo un modo di vantarsi. Questa squadra ha tutto». L'unica critica di Van der Vaart sull'Olanda, che ha pareggiato contro la Polonia 1-1 riguarda l'attaccante. «Memphis Depay sta un po' calando. Avevamo grandi speranze per Zirkzee, ma credo che abbia fatto le scelte sbagliate riguardo ai club. Lo si capisce solo col senno di poi», ha sottolineato l'ex giocatore.