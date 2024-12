L'attesa sta finalmente per finire: alle 19 (ora italiana), a Miami, verrà effettuato il sorteggio del primo Mondiale per Club a 32 squadre, la nuova competizione ideata dalla FIFA che si svolgerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio del 2025. Le formazioni verranno suddivise in 8 gironi da 4, con le prime due che si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta. L'Inter, inserita in seconda fascia, ha già una piccola certezza: dalla prima urna pescherà sicuramente una tra Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina) e Fluminense (Brasile).