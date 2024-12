Cresce l'attesa per il nuovo Mondiale per Club, manifestazione ideata dalla FIFA che si svolgerà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti. Giovedì 5 dicembre, a Miami, alle ore 13 locali (le 19 in Italia), verrà effettuato il sorteggio degli 8 gruppi: l'Inter, inserita in seconda fascia, conoscerà i nomi delle prime 3 avversarie. Ma vediamo come funzioneranno questi abbinamenti.