Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha affidato al suo profilo X un commento sulle voci di mercato che riguardano Inter e Milan e in particolare l'asse con l'Inghilterra. Questo il pensiero e l'aggiornamento del giornalista sulle piste che riguardano nerazzurri e rossoneri:

"Al momento sia Mateta al Milan subito sia lo scambio Frattesi-Jones sono tentativi andati a vuoto: il Crystal Palace non trova il sostituto e il Liverpool si è accorto solo adesso che Jones è in scadenza nel '27. Complimenti: inglesi scarsi. Da Radio Londra per oggi è tutto".