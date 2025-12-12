FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni ufficiali del Liverpool, Milos Kerkez è tornato anche sulla gara contro l'Inter
Intervenuto ai microfoni ufficiali del Liverpool, Milos Kerkez è tornato anche sulla gara contro l'Inter. Il difensore ritiene che la vittoria contro i nerazzurri a San Siro rappresenterà una spinta importante per la squadra per ripartire. 

"Ogni partita in Premier League è dura, tutti possono battere tutti. Sono sicuro che ora, dopo la partita contro l'Inter, saremo pronti fisicamente e mentalmente. Forse qualcuno pensa che non siamo un gruppo, ma lo siamo davvero. Vogliamo davvero cambiare le cose... lo vogliono tutti".

