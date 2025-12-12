Intervenuto ai microfoni ufficiali del Liverpool, Milos Kerkez è tornato anche sulla gara contro l'Inter. Il difensore ritiene che la vittoria contro i nerazzurri a San Siro rappresenterà una spinta importante per la squadra per ripartire.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Liverpool, Kerkez: “Siamo un gruppo. Sono sicuro che dopo la vittoria contro l’Inter…”
ultimora
Liverpool, Kerkez: “Siamo un gruppo. Sono sicuro che dopo la vittoria contro l’Inter…”
Intervenuto ai microfoni ufficiali del Liverpool, Milos Kerkez è tornato anche sulla gara contro l'Inter
"Ogni partita in Premier League è dura, tutti possono battere tutti. Sono sicuro che ora, dopo la partita contro l'Inter, saremo pronti fisicamente e mentalmente. Forse qualcuno pensa che non siamo un gruppo, ma lo siamo davvero. Vogliamo davvero cambiare le cose... lo vogliono tutti".
(Liverpoolfc)
© RIPRODUZIONE RISERVATA